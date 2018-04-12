Российским полицейским запретили ходить в «Макдоналдс» и улыбаться

Полицейским в Краснодарском крае запретили посещать «Макдоналдс» и другие заведения общепита, улыбаться и хмуриться, сидеть в автобусах и изменять супругам. Снимок официального предписания от руководства регионального главка МВД опубликовал Telegram-канал «338» в четверг, 12 апреля. Однако осведомленный источник рассказал, что это фейк.

Исполнение новых предписаний, вступающих в силу 1 июня, будут, согласно документу, контролировать комендантские патрули, которые будут проверять стражей порядка даже «в ночное время по адресам расквартирования».

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За выявленные нарушения полицейским, как указано в письме, грозит увольнение. Причем запреты, среди которых также наказание детей, ношение коротких юбок, шорт, футболок с надписями на иностранном языке распространяются и на тех сотрудников, кто находится в отпуске.

Подтвердить подлинность документа официально пока не удалось. Однако осведомленный источник заверил, что это фейк. В подписи к указанию допущена ошибка в фамилии начальника главка генерала Владимира Виневского, также там указана ссылка на утратившее в 2015 году силу положение закона о службе в органах внутренних дел.

Ранее в 2015-м году сотрудникам российской полиции запретили выезд за границу, за исключением поездок в страны СНГ (кроме Украины), Абхазию и Южную Осетию. Распоряжение было распространено негласно, а затем закреплено приказом. По мнению многих юристов, запрет противоречит законодательству и конституции.

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