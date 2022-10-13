«Матери России» высказались об альтернативе колониям для несовершеннолетних

«Матери России» призвали к преференциям для дающих работу подросткам организаций

Инициатива о том, чтобы отправлять совершивших небольшие проступки подростков не в колонию для несовершеннолетних, а на реабилитацию в определенные центры, абсолютно правильная, убеждена общественный и политический деятель, председатель движения «Матери России» Валентина Петренко. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась соображениями на счет того, каким образом можно наладить трудовую деятельность подростков.

Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова предложила создать альтернативу колониям для несовершеннолетних, которые совершили правонарушения, не требующие ограничительных мер. По ее словам, новые учреждения могли бы развиваться на базе подростковых центров во всех регионах. Омбудсмен также отметила, что одним из лучших видов реабилитации является трудовая занятость.

В таком случае, по мнению Петренко, благодаря работе с психологами и другими специалистами трудный подросток будет знать, что ему оказывается доверие и дается шанс сделать все возможное, чтобы он пошел по другому жизненному пути и состоялся как личность и как человек.

Мне кажется, это будет огромный прорыв. Предложение позволит большому количеству подростков социализироваться и пройти такую реабилитацию Валентина Петренко лидер движения «Матери России»

Трудовая деятельность подростков

Возможность честно зарабатывать должен иметь не только трудный, но и любой подросток, считает Петренко. «Мы знаем много случаев, когда дети попадают за такие вещи, когда в магазинах что-то украли, и не только из-за этого, и у них нет возможности добросовестно взять ту или иную работу», — высказалась она.

Действующее законодательство позволяет подросткам и старшеклассникам, которые хотят этого, добросовестно зарабатывать, однако не все руководители организаций и предприятий готовы предоставлять им рабочие места, отметила общественница. В первую очередь, потому что это дополнительная нагрузка и большая ответственность.

«На мой взгляд, необходимо подумать над мерами для руководителей предприятий, учреждений и организаций, которые могут взять на себя такую ответственность, предоставлять для них определенные преференции, чтобы они были заинтересованы в такой деятельности», — поделилась лидер «Матерей России».

Система наставничества

К работе с подростками стоит привлекать наставников, убеждена Петренко. Таковыми могут стать люди, которые имеют большой опыт и имеют возможность дополнительно сочетать наставничество со своей трудовой деятельностью или уже вышли на пенсию. По словам общественницы, подобная практика имела место в ковидных центрах, когда уже не числившиеся в штате опытные специалисты передавали свой опыт студентам, работавшим в «красных зонах».

«Те люди, которые уже своей судьбой доказали, что они могли бы работать с детьми, обучать их определенным навыкам профессии, могли бы быть тоже взяты на определенную ставку как наставники, может быть, с прохождением определенных курсов для работы с трудными детьми и, вообще, детьми», — рассказала Петренко.

По ее словам, все это требует законодательных решений — нужно проанализировать и при необходимости расширить действующее законодательство. «В рамках законодательства нужно, чтобы это наставничество обрело законченную форму — проработать вопросы о том, кто может быть наставником, как его подбирать, все эти моменты должны быть прописаны», — заключила общественница.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что со следующего года в десяти пилотных регионах России откроются центры дневного пребывания для детей-инвалидов.