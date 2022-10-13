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08:51, 13 октября 2022Бывший СССР

Агент СБУ обвинил «Правый сектор» в похищении чиновницы в Запорожье

Агент СБУ Кишинец обвинил «Правый сектор» в похищении чиновницы Уманец в Запорожье
СюжетМинобороны:

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Члены организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка в Запорожской области Екатерины Уманец. В этом боевиков обвинил участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.

Он рассказал, что общался с женщиной, сидящей в подвале с повязкой на глазах. «Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да», — сказал он.

Кишинец объяснил, что поводом для похищения стало участие Уманец в организации пророссийских митингов в регионе.

Ранее сообщалось, что российские силовики раскрыли план боевиков «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе. Для реализации своего плана экстремисты организовали схроны с оружием.

12 октября Минобороны заявило о поражении штаба «Правого сектора» в Запорожье. ВС России поразили пункты управления Вооруженных сил Украины в городах и селах Днепропетровской области, а также в Донецкой народной республике и Запорожской области.

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Марина Совина
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