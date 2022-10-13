Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:46, 13 октября 2022Экономика

Германия год назад признала «Северный поток-2» безопасным

Politico: власти Германии в 2021 году признали «Северный поток-2» безопасным для ФРГ и ЕС
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Henry Romero / Reuters

Власти ФРГ рассекретили документ от 26 октября 2021 года, в котором утверждалось, что российский газопровод «Северный поток-2» не представляет угрозы для безопасности энергоснабжения Германии и других стран Европейского союза. Об этом со ссылкой на документ немецкого кабмина пишет Politico.

В документе содержится вывод о том, что выдача сертификации для газопровода не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС. «Как для германского, так и для соседних рынков риск серьезных нарушений безопасности поставок из-за сбоя отдельных инфраструктур импортных поставок очень ограничен», — отмечается в тексте.

Текст документа был обнародован после требования журналистов немецкого журнала Der Spiegel, которые пригрозили подать в суд на правительство, если оно не опубликует его.

Издание отмечает, что документ был принят в последние дни уходящего правительства экс-канцлера Ангелы Меркель, в котором Олаф Шольц, который сейчас является главой государства, занимал пост вице-канцлера. Несмотря на то что правительственную оценку представило Минэкономики при бывшем главе ведомства Петере Альтмайере, она вызовет вопросы о том, насколько активно Шольц участвовал в ее утверждении в качестве бывшего вице-канцлера, подчеркивает Politico.

22 февраля Олаф Шольц заявил, что власти Германии решили остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.