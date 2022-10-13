Германия год назад признала «Северный поток-2» безопасным

Politico: власти Германии в 2021 году признали «Северный поток-2» безопасным для ФРГ и ЕС

Власти ФРГ рассекретили документ от 26 октября 2021 года, в котором утверждалось, что российский газопровод «Северный поток-2» не представляет угрозы для безопасности энергоснабжения Германии и других стран Европейского союза. Об этом со ссылкой на документ немецкого кабмина пишет Politico.

В документе содержится вывод о том, что выдача сертификации для газопровода не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС. «Как для германского, так и для соседних рынков риск серьезных нарушений безопасности поставок из-за сбоя отдельных инфраструктур импортных поставок очень ограничен», — отмечается в тексте.

Текст документа был обнародован после требования журналистов немецкого журнала Der Spiegel, которые пригрозили подать в суд на правительство, если оно не опубликует его.

Издание отмечает, что документ был принят в последние дни уходящего правительства экс-канцлера Ангелы Меркель, в котором Олаф Шольц, который сейчас является главой государства, занимал пост вице-канцлера. Несмотря на то что правительственную оценку представило Минэкономики при бывшем главе ведомства Петере Альтмайере, она вызовет вопросы о том, насколько активно Шольц участвовал в ее утверждении в качестве бывшего вице-канцлера, подчеркивает Politico.

22 февраля Олаф Шольц заявил, что власти Германии решили остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.