Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 13 октября 2022Мир

Американский самолет-разведчик снова совершил круговой облет Калининграда

Самолет-разведчик ВВС США утром 13 октября пролетел близ Калининградской области

Фото: Balon Greyjoy / Wikimedia

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W River Joint снова пролетел близ Калининградской области, вокруг российского анклава. Об этом стало известно из данных портала Flightradar.

Согласно информации, американский борт с позывным JAKE 11 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании ранним утром 13 октября, долетел до Польши и выполнил один круг около российского региона в небе над Литвой и Балтийским морем.

Также он сделал три круга над Польшей вдоль границы с Белоруссией. На момент написания заметки River Joint возвращается на британскую базу, проходя над Нидерландами.

В конце сентября этот же самолет уже был замечен выполняющим полет вокруг Калининградской области. Полеты Boeing RC-135W неоднократно фиксировали и ранее: еще до начала украинского конфликта, начиная с декабря прошлого года, самолет выполнял разведывательную работу в юго-восточной части Украины и у границ России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
В Азербайджане высказались об отношениях с Россией
Во Львовской области сообщили об ударе по военному объекту
Снаряды времен Второй мировой усложнили расследование на «Северных потоках»
В Госдуме подтвердили отсрочку от мобилизации для еще одной категории россиян
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.