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17:46, 13 октября 2022Экономика

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Европы произошел сбой

На крупнейшем в Европе нефтеперерабатывающем заводе Shell Pernis произошел сбой

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

На крупнейшем в Европе нефтеперерабатывающем заводе Shell Pernis в Голландии произошел сбой, пишет Bloomberg. Остановка НПЗ может усилить возникший из-за забастовок дефицит нефтепродуктов на европейском рынке, заявляют аналитики.

Региональная служба безопасности Rjinmond Veilig сообщила, что 12 октября компрессор установки каталитического крекинга № 2 перестал работать из-за отключения электроэнергии. Установка используется для производства нефтепродуктов, в частности, бензина.

После инцидента завод в городе Пернис начал сжигать на факелах большое количество газа — из-за этого властям поступило около 200 жалоб от граждан, сообщил местный регулирующий орган по охране окружающей среды DCMR.

Как пишет Bloomberg, на заводе производится существенная часть потребляемого регионом дизельного топлива. В декабре в ЕС вступил в силу запрет на покупку нефти и нефтепродуктов из России, а перебои с поставками с ключевого НПЗ региона только усугубит ситуацию на рынке.

Shell заявила, что проинформировала европейские правительства об инциденте, но не уточнила, какие производственные мощности он затронул или какое значение имеет для поставок топлива на региональный рынок. «Я могу только сказать вам, что мы ожидаем, что неудобства в настоящее время будут продолжаться, но мы постараемся свести их к минимуму для людей, находящихся поблизости», — сказал представитель Shell.

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Ранее работники французских заводов устроили массовые забастовки с требованием повысить зарплату, из-за чего производство топлива было частично остановлено. В стране начался дефицит, который позже затронул и соседние государства.

Ранее испанская газета El País предсказала Европе дефицит дизеля после эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. В настоящее время более трети всего импорта этого топлива приходится на Россию. При этом в последние годы в регионе закрывались НПЗ из-за постоянного снижения прибыли и перехода европейцев на электромобили, поэтому Европа не может покрыть спрос за счет внутреннего производства.

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Софья Ермакова
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