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Европе предсказали дефицит дизеля

El País: Европа столкнется с дефицитом дизеля из-за эмбарго на российские нефтепродукты

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Испанская газета El País предсказала Европе дефицит дизеля — сейчас более трети всего импорта этого топлива приходится на Россию, но после введения эмбарго на российские нефтепродукты поставки прекратятся.

Как отмечает издание, в последние годы в регионе закрывались нефтеперерабатывающие заводы из-за постоянного снижения прибыли и перехода европейцев на электромобили, поэтому Европа не может покрыть спрос за счет внутреннего производства. «Из всех российских нефтепродуктов дизель труднее всего заменить», — заявил главный экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Вех. По его словам, сильнее всего пострадают европейские страны Средиземноморья, которые зависят от испанской нефтеперерабатывающей промышленности.

Чтобы заместить российские поставки дизеля, Европе придется снова наращивать собственное производство и увеличивать импорт из Саудовской Аравии, Индии и США по более высоким ценам, считает аналитик компании Kpler Эстебан Морено. Журналисты El País отметили, что ради сохранения запасов газа на зиму в последние месяцы дизель стали широко использовать в качестве его альтернативы на электростанциях, в промышленности и даже в сельском хозяйстве. 

Кроме того, в странах Европы дизельные автомобили гораздо популярнее, чем в Америке и Азии, где большинство водителей предпочитает бензин. В Италии дизельные машины составляют 45 процентов от их общего числа, в Великобритании — 40 процентов, а в Испании — 55 процентов. Фуры, перевозящие коммерческие грузы, тоже чаще всего заправляют именно дефицитным дизелем, что влияет на всю цепочку создания стоимости и усугубляет инфляцию, подчеркнули журналисты. El País сослались на недавний прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому дефицит дизеля не только не будет ликвидирован, но и усугубится в 2023 году.

Между тем, дефицит этого топлива ожидают и в России. Несмотря на стабильность топливного рынка, зимнего дизеля может не хватать, отметил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его словам, не только сам зимний дизель, но дистилляты или заменители дизельного топлива сейчас большей частью уходят на экспорт.

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Софья Ермакова
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