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19:44, 13 октября 2022Силовые структуры

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов Курской области ВСУ

Российским следователям поручили возбудить дело из-за обстрелов ВСУ Курской области
СюжетРакетные удары по Украине:
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Курской области. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, результатом атаки ВСУ стало повреждение подстанции и два обесточенных населенных пункта, а также здание поселковой администрации. «Следственный комитет России в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— заявили в ведомстве.

13 октября Курский губернатор Старовойт сообщил о пяти ударах по селу Гуево со стороны Украины. Также он сообщил, что ВСУ не менее 15 раз ударили по приграничному поселку Теткино и селу Попово-Лежачи.

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Азамат Асланов
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