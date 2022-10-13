Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрелов Курской области ВСУ

Российским следователям поручили возбудить дело из-за обстрелов ВСУ Курской области

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Курской области. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, результатом атаки ВСУ стало повреждение подстанции и два обесточенных населенных пункта, а также здание поселковой администрации. «Следственный комитет России в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка»,— заявили в ведомстве.

13 октября Курский губернатор Старовойт сообщил о пяти ударах по селу Гуево со стороны Украины. Также он сообщил, что ВСУ не менее 15 раз ударили по приграничному поселку Теткино и селу Попово-Лежачи.