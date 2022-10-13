Власти российского региона сообщили о пяти ударах по приграничному селу

Курский губернатор Старовойт сообщил о пяти ударах по селу Гуево со стороны Украины

Зафиксировано пять ударов со стороны Украины по селу Гуево, находящемуся в приграничной Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня было зафиксировано пять прилетов в село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет», — написал представитель властей.

По словам главы области, осколки от взрывов повредили здания ДК, у которого оказались выбиты стекла и посечен фасад.

Ранее 13 октября Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины не менее 15 раз ударили по приграничному поселку Теткино и селу Попово-Лежачи.

Ранее стало известно о падении части ракеты на жилой дом в Белгороде, которое произошло во время срабатывания систем противовоздушной обороны. Позднее очевидцы опубликовали видео с места падения обломка ракеты на жилую многоэтажку.

Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что данные о пострадавших и погибших уточняются.