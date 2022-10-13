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13:16, 13 октября 2022Наука и техника

Microsoft представила флагманский ноутбук

Microsoft выпустила ноутбук Surface Pro 9 с процессором Intel и ARM

Кадр: The Verge / YouTube

Microsoft представила новое поколение складного флагманского ноутбука Surface Pro. Об этом сообщает издание The Verge.

Гибридный аппарат поставляется с процессором Intel Core 12-го поколения или ARM-чипом SQ3 на выбор. Отмечается, что ARM-версия устройства имеет поддержку 5G. Компьютер получил 13,3-дюймовый экран разрешением 2880 х 1920 пикселей с поддержкой частоты 120 герц. Дисплей имеет соотношение сторон 3:2 и коэффициент контрастности 1200:1.

Устройства обеих версий имеют 8 гигабайт оперативной памяти: Intel-модель можно расширить до 32 гигабайт, ARM-версию — до 16 гигабайт. Ноутбук оснащается накопителем емкостью 128 гигабайт, однако версию на Intel можно укомплектовать SSD емкостью 1 терабайт, ARM-модель — 512 гигабайт. Также выпущенная ARM-версия дополнена нейронным процессором (NPU).

Surface Pro 9 поступит в продажу 25 октября. Модификация с процессором Intel обойдется минимум в 999 долларов, ARM-версию оценили в 1299 долларов.

В середине сентября инсайдеры сообщили, что Microsoft запланировала представить первый ноутбук для геймеров в своей линейке компьютеров. Устройство будет базироваться на процессорах Intel Alder Lake серии H и иметь в базе видеокарту Nvidia GeForce RTX 3050 Ti на 4 гигабайта.

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Андрей Ставицкий
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