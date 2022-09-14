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Microsoft выпустит ноутбук для геймеров

Neowin: игровой ноутбук Microsoft получит процессор Intel Alder Lake

Изображение: Microsoft

Microsoft запланировала представить первый ноутбук для геймеров в своей линейке компьютеров. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на информацию от инсайдеров, согласно которой американская компания может выпустить игровой ПК в ближайшее время. Ожидается, что устройство получит название Surface Gaming и будет базироваться на процессорах Intel Alder Lake серии H — моделях Core i7-12800H и Core i5-12500H.

Также инсайдеры рассекретили данные, что компьютер получит отдельную, а не встроенную видеокарту. Скорее всего, в базовой версии ноутбук выйдет с видеокартой Nvidia GeForce RTX 3050 Ti на 4 гигабайта. Топовая модификация, оснащенная процессором Core i7, получит видеокарту RTX 3070 Ti на 8 гигабайт. Устройство будет иметь 16-дюймовый экран PixelSense Flow с разрешением 1440 пикселей, 16 или 32 гигабайта оперативной памяти формата LPDDR4x, до 2 терабайт памяти на SSD.

В сообщении указано, что на одной зарядке Surface Gaming сможет проработать до 16 часов. На компьютер будет предустановлена домашняя версия Windows 11. Ожидается, что анонс ноутбука состоится в сентябре-октябре и будет связан с выходом масштабного обновления для Windows.

Весной исследователи Steam Hardware & Software Survey выяснили, что любители видеоигр переходят на Windows 11 медленнее, чем на Windows 10. По их словам, это связано завышенными системными требованиями операционной системы

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Андрей Ставицкий
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