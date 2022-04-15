Названы причины непопулярности Windows 11 среди геймеров

В ArsTechnica заявили, что Windows 11 непопулярна среди геймеров

Исследователи выяснили, что любители видеоигр переходят на Windows 11 медленнее, чем на Windows 10. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты проанализировали отчет Steam Hardware & Software Survey, а также изучили данные Internet Wayback Machine. Специалисты выяснили, что новая операционная система от Microsoft распространяется медленнее, чем Windows 10. По оценке авторов, спустя шесть месяцев после релиза Windows 10 ОС была установлена на 31 проценте компьютеров геймеров в Steam. Спустя полгода после выхода Windows 11 операционная система была обнаружена на 17 процентах ПК любителей видеоигр.

Также исследователи назвали причины непопулярности новой ОС от Microsoft. По их словам, отчасти это связано завышенными системными требованиями операционной системы: «Многие пользователи ПК, опрошенные Steam, не могут установить Windows 11». Также журналисты заявили, что ОС требует наличия криптографического модуля TPM, который поддерживают не все компьютеры.

Авторы заключили, что последней популярной ОС от Microsoft, которую тепло приняли пользователи, оказалась Windows 10. Так, спустя всего три месяца после релиза операционной системы доля Windows 8 упала с 35 до 19 процентов.

Ранее аналитики компании Lansweeper выяснили, что Windows 11 оказалась установлена менее чем на двух процентах ПК на базе ОС от Microsoft. Для сравнения, доля устаревшей Windows XP составляет 1,71 процента.