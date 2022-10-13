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13:14, 13 октября 2022Экономика

Россияне бросились скупать тушенку и сахар

NielsenIQ: с начала частичной мобилизации в России резко вырос спрос на сахар и консервы
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: РИА Новости

За две недели после объявления частичной мобилизации в России резко вырос спрос на сахар и мясные консервы. К такому выводу пришли аналитики компании NielsenIQ, исследование запросил Forbes.

С 19 сентября по 2 октября продажи сахарного песка и тушенки в денежном выражении увеличились на 70 и 58 процентов соответственно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45 процентов также вырос спрос на рис.

При этом в натуральном выражении продажи ускорились во всех категориях товаров с длительным сроком хранения. Так, после спада продаж на пять процентов с января по октябрь на 24 процента увеличились продажи мясных консервов. Аналогичную ситуацию аналитики зафиксировали в отношении сгущенки (плюс 7 процентов), бобов (плюс 30 процентов). Россияне также бросились скупать бритвы и лезвия, сигареты, рыбные консервы, муку, рассказала директор по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысанова.

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В исследовательской компании NTech, которая работает с крупнейшими производителями и поставщиками товаров повседневного спроса, подтвердили особую заинтересованность россиян консервами. Руководитель отдела аналитики фирмы Дарья Акимова считает, что ажиотаж в основном создают мобилизованные граждане и их семьи, закупающие сухой паек. Кроме того, спрос мог резко вырасти из-за обеспокоенности россиян насчет исчезновения привычных товаров и повышения их стоимости. Однако крупные ретейлеры не заметили всплеска спроса на эти товары.

После начала частичной мобилизации россияне также начали скупать военное снаряжение. Спрос на данные товары при покупке онлайн вырос за неделю более чем в пять раз. Эксперты отмечали, что на военную экипировку до недавнего времени не было массового спроса, поэтому торговые сети не делали больших запасов, и некоторые товары быстро закончились.

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Мария Грушко
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