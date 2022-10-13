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13:38, 13 октября 2022Силовые структуры

Россиянина арестовали за прослушивание украинской музыки в машине

В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за прослушивание украинской музыки в машине

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток местного жителя Антона Усова за прослушивание украинской музыки. Об этом РБК сообщили в суде.

Также мужчина оштрафован на 50 тысяч рублей. Он был признан виновным по статьям 19.3 КоАП («Неповиновение сотруднику полиции») и 20.3.3 КоАП («Дискредитация Вооруженных сил России»).

Сотрудники ДПС задержали Усова днем 12 октября за то, что он слушал в своем автомобиле украинскую музыку, рассказала его супруга. В суде эту информацию подтвердили.

4 октября Госсовет Крыма потребовал признать украинскую песню «Червона калина» экстремистской. Соответствующее обращение в МВД направил парламентский комитет по культуре и охране культурного наследия. За ее исполнение на видео, опубликованном в соцсети, была оштрафована на 40 тысяч рублей «Миссис Крым-2022» Ольга Валеева.

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Любовь Ширижик
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