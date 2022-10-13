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11:34, 13 октября 2022Силовые структуры

Задержание ФСБ россиянина за подготовку теракта в Нижнем Тагиле попало на видео

ФСБ показала видео задержания 59-летнего мужчины, готовившего теракт в Нижнем Тагиле

ФСБ показала видео задержания 59-летнего россиянина за подготовку теракта в административном здании в Нижнем Тагиле. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как фигуранта кладут на пол и отводят в машину. Далее его допрашивают: мужчина рассказывает, что родился в Мариуполе, а живет в Нижнем Тагиле с 2014 года. Также он заявляет, что не планировал готовить теракт, а хотел устроить фейерверк.

Ранее стало известно о задержании фигуранта. Во время обысков в его квартире и офисе сотрудники спецслужбы изъяли вещества, которые мужчина собирался использовать для изготовления самодельного взрывного (СВУ) и зажигательного устройства. По факту произошедшего возбуждено дело о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ. Сейчас россиянин арестован.

Екатерина Власова
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