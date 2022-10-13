Главный имам одного из районов Омской области погиб в ходе спецоперации

Главный имам Тевризского района Омской области Вахитов погиб на Украине

Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризского района Омской области Руслан Вахитов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 13 октября, в своем Telegram-канале сообщил муфтий Духовного управления мусульман российского региона Бота Бакулин.

«Это тяжелая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека», — отметил он и выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Вы всегда можете обратиться к нам за поддержкой», — добавил Бакулин.

Как рассказал РИА Новости источник в Духовном управлении мусульман Омска и Омской области, Вахитов был ветераном Афганистана. Он отправился на спецоперацию в качестве добровольца.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Херсоне при выполнении специальных задач погибли два разведчика — Руслан Падурарь и Фанис Малыбаев.

13 октября также стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. Данные подтвердила пресс-служба губернатора российского региона Алексея Текслера.

