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16:26, 13 октября 2022Россия

Главный имам одного из районов Омской области погиб в ходе спецоперации

Главный имам Тевризского района Омской области Вахитов погиб на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Руслан Вахитов

Руслан Вахитов. Фото: телеграм-канал «ДУМ г. Омска и Омской области»

Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризского района Омской области Руслан Вахитов погиб в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 13 октября, в своем Telegram-канале сообщил муфтий Духовного управления мусульман российского региона Бота Бакулин.

«Это тяжелая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека», — отметил он и выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Вы всегда можете обратиться к нам за поддержкой», — добавил Бакулин.

Как рассказал РИА Новости источник в Духовном управлении мусульман Омска и Омской области, Вахитов был ветераном Афганистана. Он отправился на спецоперацию в качестве добровольца.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Херсоне при выполнении специальных задач погибли два разведчика — Руслан Падурарь и Фанис Малыбаев.

13 октября также стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. Данные подтвердила пресс-служба губернатора российского региона Алексея Текслера.

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Варвара Кошечкина
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