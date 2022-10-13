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14:51, 13 октября 2022Бывший СССР

Зеленский вновь исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский на заседании ПАСЕ исключил возможность переговоров с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вновь исключил возможность переговоров с Россией. Его слова приводит РБК.

«Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была», — сказал он.

Также Зеленский призвал подвергнуть изоляции лидеров, которые не уважают международное право, и не продолжать с ними разговор.

13 октября украинский президент выступил с предложением взыскать компенсацию с России за специальную военную операцию. «Европа может стать лидером в усилиях по компенсации ущерба, причиненного войной», — заявил Зеленский в обращении к ПАСЕ. Кроме того, он попросил поддержки в вопросе демилитаризации территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.

Ранее глава Украины официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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Кристина Есикова
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