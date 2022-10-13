Зеленский захотел компенсацию от России за СВО

Президент Украины Зеленский предложил ПАСЕ помочь взыскать компенсацию с России за СВО

Киев захотел получить помощь от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы взыскать компенсацию с России за специальную военную операцию (СВО). С соответствующим предложением выступил президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.

«Европа может стать лидером в усилиях по компенсации ущерба, причиненного войной. Мы должны создать соответствующий компенсационный механизм и предлагаем, как его создать. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России», — сказал он в обращении к ПАСЕ.

Кроме того, политик также призвал поддержать демилитаризацию территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Помимо этого, он попросил предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО).

«Уже в этом году мы должны защитить наше небо... Если это будет сделано, это будет фундаментальным шагом, что уже в ближайшее время закончит всю войну», — заявил он.

Ранее Зеленский попросил западных партнеров предоставить кредиты на восстановление энергетической инфраструктуры. По его словам, Киеву необходима сумма в размере двух миллиардов долларов.