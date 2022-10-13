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16:34, 13 октября 2022Россия

Очевидица описала последствия обстрела Белгорода фразой «на машину упал мой дом»

Местная жительница описала обстрел Белгорода фразой «на машину упал мой дом»

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жительница Белгорода, которая жила в пострадавшей при падении обломков ракеты 16-этажке, описала случившееся фразой «на машину упал мой дом». Россиянку цитирует РИА Новости.

Женщина рассказала, что услышала громкий звук, после чего в доме посыпался цемент, также все вокруг оказалось в пыли. Впоследствии она подошла к балкону и увидела разрушенную стену дома.

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«Выходим вниз — там машина, на машину упал мой дом», — сказала женщина.

Украина обстреляла Белгород 13 октября. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщил о повреждении жилого дома. Помимо этого, неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). После атаки на Белгород власти заявили об отсутствии пострадавших.

В разговоре с «Лентой.ру» житель Белгорода пожаловался, что в городе в момент обстрела не сработала воздушная тревога. Всего перед попаданием обломка ракеты в здание было слышно от трех до пяти взрывов, сообщил он.

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Анастасия Шейкина
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