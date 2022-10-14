Украина заявила о желании скупить в Африке оружие советского образца

Глава МИД Украины Кулеба заявил о желании купить в Африке оружие советского образца

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдавали себя за бывшего посла США в России Майкла Макфола, заявил о желании Киева перекупить у африканских государств оружие советского образца. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале блогеров.

Как рассказал Кулеба, США и Евросоюз (ЕС) подталкивают Украину к ведению переговоров с африканскими лидерами, чтобы переманить их на свою сторону. «Для нас в этой ситуации сходится несколько интересов... Прощупать страны на предмет возможной покупки тех или иных вооружений из их запасов советского образца», — сказал он.

Кулеба отметил, что среди африканских стран многие занимают либо пророссийскую, либо нейтральную позицию. По его мнению, африканские политики стремятся извлечь выгоду прежде всего для себя. «Мы в этой погоне за Африкой скорее мотивируем ряд африканских лидеров попытаться нажиться на этой ситуации, а не занять ту или иную сторону», — пояснил министр.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подписал с французским коллегой Себастьяном Лекорню соглашение о грантах для Киева в сфере безопасности и обороны. Документ позволит Парижу поставлять Киеву вооружение «согласно инициативе [президента Украины] Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона».