Популярный юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт

Комик Бебуришвили рассказал, что сильно волновался, когда его концерт посетил дедушка

Популярный российский стендап-комик Андрей Бебуришвили рассказал, что однажды перед выступлением выпил спиртное из-за сильного волнения. В разговоре с коллегой Иваном Абрамовым в «Подкасте Абрамова» он признался, что причиной переживаний был визит его дедушки на концерт. Выпуск шоу доступен на YouTube.

Юморист отметил, что родственник посетил его выступление в родном Волгограде. Перед концертом комик, по его словам, «нахлестался». «Очень нервничал. У меня немножко заплетался язык, по-моему, ты видел», — добавил он, обращаясь к Абрамову. Комик также указал, что во время монолога постоянно смотрел на дедушку и отслеживал его реакцию на шутки.

Бебуришвили рассказал, что его дедушка, будучи врачом-реаниматологом, так до конца и не принял профессию внука. «Он говорит [про стендап]: "Это круто, безумно, но это все равно не спасти жизнь"», — высказался о деде юморист. По словам комика, родственнику обидно за то, что внук не стал продолжать его дело и работать в медицине.

Ранее телеканал ТНТ4 объявил, что Бебуришвили стал новым ведущим юмористического шоу «Прожарка». Комик сменил на этому посту своего коллегу Илью Соболева.