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09:22, 14 октября 2022Россия

Жительница поврежденного дома в Белгороде рассказала о попадании осколка ракеты

Жительница поврежденного снарядом дома в Белгороде рассказала об обрушении стены

Фото: Telegram-канал Baza

Жительница последнего этажа поврежденного дома в Белгороде рассказала «Ленте.ру» про момент попадания осколка ракеты в многоэтажку. Она сообщила, что покинула квартиру после того, как увидела, что у дома обрушилась часть стены.

«Мы находились в момент прилета осколка почти в эпицентре. Прилетело в соседнюю квартиру. Был не страх, а паника. Но когда увидели в окно балкона, что отсутствует часть стены, стали собираться и покинули квартиру. Меня с семьей разместили в гостинице от моей работы», — поделилась женщина.

При этом она добавила, что администрация Белгородской области также предложила всем жильцам дома переселиться в отель. «Что дальше — не знаю», — подытожила жительница поврежденного дома.

13 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Осколки неустановленного снаряда попали в жилой дом.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, выявлены серьезные повреждения технического этажа, однако они некритичны для всего здания.

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Алена Шевченко
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