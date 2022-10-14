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14:45, 14 октября 2022Силовые структуры

Адвокат раскрыл причину закрытия дела ректора РАНХиГС Мау о мошенничестве

Адвокат заявил, что дело ректора РАНХиГС закрыто из-за непричастности Мау к мошенничеству
Начало событий в новости Стало известно о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау о мошенничестве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следствие признало непричастность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау к мошенничеству. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Алексей Дудник.

Он подтвердил информацию о прекращении уголовного преследования Мау и раскрыл причину принятия такого решения. По его словам, дело закрыто за непричастностью к афере с «мертвыми душами».

Ранее 14 октября источники сообщили, что на этой неделе дело Мау было выделено из общего дела о мошенничестве в отношении других фигурантов дела и прекращено.

22 августа стало известно, что МВД завершило следствие по делу в отношении Мау и руководителя Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о мошенничестве. Им вменялось хищение 21 миллиона рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором обвиняется, в том числе, бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Также следствие инкриминировало им хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».

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Любовь Ширижик
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