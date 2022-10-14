Стало известно о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау о мошенничестве

РБК: дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС Мау прекращено

МВД прекратило уголовное преследование ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, обвиняемого в мошенничестве с «мертвыми душами». Об этом сообщили РБК источники в вузе.

По их словам, дело было закрыто на этой неделе. Адвокат ректора отказался комментировать эту информацию.

Следователи пришли к выводу, что Мау не причастен к совершению преступления, его дело было выделено из общего, по которому проходят другие фигуранты, и прекращено, уточнил источник «Интерфакса».

22 августа стало известно, что МВД завершило следствие по делу в отношении Мау и руководителя Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергея Зуева о мошенничестве. Им вменяется хищение 21 миллиона рублей. Речь идет о фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 человек, в котором обвиняется в том числе бывшая замминистра просвещения Марина Ракова. Также следствие инкриминирует им хищение из бюджета 20 миллионов рублей по проекту «Образование».