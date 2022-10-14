Власти Петербурга нашли объяснение «облавам» в ЖК на резервистов

В администрации Петербурга назвали полицейских с повестками в ЖК «группами оповещения»

Власти Петербурга подтвердили, что в подъездах домов на территории жилищных комплексов начали появляться сотрудники военкоматов и полиции. Чиновники назвали их «группами оповещения», передает РБК.

В администрации Петербурга объяснили, что это были не «облавы», а проверка данных тем, кому повторно были выписаны повестки.

«Для вручения повесток в подъездах на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. Их цель — оповещение граждан о необходимости явки», — уточнили представители петербургской администрации.

Они попросили петербуржцев с пониманием отнестись к организационным мероприятиям по вручению повесток.

До этого сенатор Андрей Клишас назвал недопустимыми массовые «облавы» на резервистов в Москве и Петербурге. Он напомнил, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов.

14 октября стало известно, что в Петербурге полицейские устроили «облавы» на резервистов в подъездах жилых комплексов. По данным очевидцев, стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки.