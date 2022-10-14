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10:58, 14 октября 2022Путешествия

Задержанный из-за сообщения о бомбе российский самолет вернется в Москву

Самолет «Аэрофлота», задержанный в Дели из-за звонка о бомбе, вылетит в Москву

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», который был задержан в аэропорту Дели из-за сообщения о бомбе, вернется в Москву в 16:30 (14:00 по московскому времени). Об этом РИА Новости сообщили в авиагавани столицы Индии.

Отмечалось, что звонок о заложенной бомбе в самолете, летевшем по маршруту Москва — Дели, поступил вечером в четверг, 13 октября. Рейс прибыл в столицу Индии около 3:20 утра в пятницу, 14 октября, и был досмотрен полицией — с него сняли 386 пассажиров и 16 членов экипажа.

«Посольство в курсе ситуации. Плотно взаимодействуем по этому вопросу с индийскими правоохранительными органами», — прокомментировало посольство России в Индии.

В августе депутат Куркиекского сельского поселения Карелии 72-летний Михаил Баев и его 16-летний сын солгали о минировании самолета, чтобы успеть на рейс. В итоге самолет вылетел в назначенное время, а чиновника с сыном на территории аэропорта задержала полиция.

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Дарья Рыбак
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