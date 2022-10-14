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23:54, 14 октября 2022Спорт

Лыжница Непряева поделилась фото поцелуя с партнером по команде

Олимпийская чемпионка Непряева поделилась фото поцелуя с призером Игр Терентьевым

Фото: @natali_nepryaeva

Российская лыжница Наталья Непряева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опубликовала фото с партнером по команде Александром Терентьевым.

На снимке пара запечатлена на фоне фонтана, лыжники обнимаются и целуются. Непряева не стала подписывать снимок. В комментариях болельщики оставили много приятных комментариев.

Непряева — олимпийская чемпионка и двукратный призер Олимпийских игр в Пекине, трехкратный призер чемпионатов мира, а также первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски». Кроме того, в сезоне-2021/2022 она досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и завоевала большой Хрустальный глобус.

Терентьев на Олимпийских играх в Пекине завоевал две бронзовые медали. Он попал на пьедестал в спринте свободным стилем и в командном спринте классикой вместе с Александром Большуновым.

Дарья Коршунова
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