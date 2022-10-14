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10:41, 14 октября 2022Бывший СССР

Бывший посол Украины в Берлине попрощался с Германией

Экс-посол Украины в Берлине Мельник попрощался с Германией и уехал в Киев

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Известный скандальными и оскорбительными высказываниями бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник попрощался с Германией и уехал в Киев по истечении своего срока полномочий. Об этом экс-посол сообщил в Twitter.

«Я возвращаюсь домой с высоко поднятой головой, с чистой совестью и чувством, что я выполнил свой долг перед Украиной», — написал дипломат. Также он поблагодарил «дорогих немецких друзей» за терпение и плодотворную работу.

Его преемник, назначенный указом президента Украины Владимиром Зеленским на замену Мельнику, Алексей Макеев, приступит к исполнению обязанностей посла в Германии 15 октября.

Бывший посол Украины в Германии известен рядом громких заявлений. В частности, Мельник не единожды критиковал немецкое руководство и назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев.

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Алевтина Запольская
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