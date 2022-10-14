Секс-коуч сравнила воздействие порно и наркотиков на мозг мужчин

Секс-коуч Морозова предупредила мужчин, что порнофильмы могут вызвать привыкание

Просмотр порно провоцирует выработку гормона удовольствия дофамина и потому может вызвать привыкание, предупредила секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. В беседе с «Лентой.ру» она сравнила их воздействие на мозг с наркотиками.

По словам эксперта, пристрастие к порнофильмам появляется постепенно. По свой силе оно сравнимо с игроманией или «цифровой наркоманией», поэтому справиться с ним непросто

В то же время, как отметила Морозова, из-за распространенности и доступности фильмов для взрослых, все больше мужчин считают, что нужно быть настоящими мачо, способными возбуждаться когда угодно и с кем угодно.

Из-за того, что с каждым годом порно становится более изобретательным, а секс в нем — более грубым и агрессивным, молодые и нормальные мужчины начинают думать, что с ними что-то не так, ведь они не такие, как актеры из кино. Более того, по этой же причине некоторые женщины заблуждаются относительно сексуальных способностей своих партнеров. И если их избранник не возбуждается по щелчку пальцев, она делает однозначный вывод: с ней или с ним что-то не так или же проблема в самих отношениях Евгения Морозова Секс-коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets

Кроме того, по словам Морозовой, для красивой картинки режиссеры порно выбирают правильные ракурсы, освещение, а в актеры, как правило, берут мужчин с идеальными пропорциями тела и большим размером члена. В жизни же все люди отличаются друг от друга пропорциями тела, предпочтениями и табу в любви и сексе,

В заключение Морозова напомнила, что порно не лучший помощник в построении отношений. Женщине для того, чтобы расслабиться во время интимной близости, надо чувствовать себя в безопасности рядом с мужчиной. «Учиться сексу по порно уж точно не стоит, там опущено много нюансов, без которых в реальной жизни не обойтись», — заключила она.

Ранее Морозова сообщила об отрицательном влиянии порнофильмов на сексуальность женщины. Эксперт уверена, что, если женщина слепо верит происходящему на экране, это может спровоцировать у нее развитие комплексов и недовольство собственным телом.