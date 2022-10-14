В России упали продажи iPhone

«Ведомости»: продажи новых iPhone в России рухнули в четыре раза по сравнению с 2021 годом

В России рухнули продажи новых смартфонов Apple. Об этом сообщают «Ведомости».

По информации издания, за первый месяц с момента выхода iPhone 14 на рынок в России купили в четыре раза меньше новых устройств Apple, чем аппаратов серии iPhone 13 за аналогичный период 2021 года. Об этом свидетельствует отчет разработчика платформы безопасной монетизации данных oneFactor. Так, в октябре 2022 года в российских сетях было зарегистрировано 53 тысячи новых гаджетов, в октябре 2021 года — 220 тысяч единиц.

Данные oneFactor подтвердили российские операторы. В Tele2 в сети зафиксировали в 3,5 раза меньше новых смартфонов Apple, чем в 2021 года. В МТС количество регистраций iPhone последнего поколения уменьшилось в 2,5 раза. Чаще у отечественных ретейлеров покупали iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max — 27 тысяч и 25 тысяч моделей соответственно. На базовую модель iPhone 14 пришлось всего 1500 регистраций. Больше всего продаж актуальных смартфонов бренда заметили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Дагестане.

Ранее источники DigiTimes выяснили, что iPhone 14 и iPhone 14 Plus провалились на рынке — их продажи оказались ниже ожидаемых. При этом аналитики отметили высокий интерес к iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.