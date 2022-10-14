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12:22, 14 октября 2022Наука и техника

iPhone 14 Plus провалился в продаже

DigiTimes: продажи iPhone 14 Plus оказались на том же уровне, что и iPhone 13

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Продажи iPhone 14 Plus провалились и оказались ниже ожидаемых. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Как стало известно источникам, потребители не оценили новый смартфон Apple. По словам авторов, его мировые продажи с увеличенным дисплеем разочаровали Apple. Отмечается, что спрос на iPhone 14 и 14 Plus одинаково низкий, несмотря на высокий интерес рынка к iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Аналитики отметили, что продажи модели 14 Plus могут оказаться на том же уровне, что и iPhone 13, который вышел год назад. Apple способна отреагировать на слабый спрос сокращением заказов компонентов для базовых смартфонов и выпустить больше аппаратов серии Pro. По словам специалистов, во второй половине 2022 года Apple запланировала выпустить около 90 миллионов новых устройств.

Собеседники DigiTimes отметили, что корпорация, видимо, ошиблась с позиционированием своих смартфонов. При этом в текущем году компания прекратила производство компактных телефонов iPhone 13 mini и 12 mini, выпуск которых начался в 2020 году.

В конце сентября авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что базовый iPhone 14 не заинтересовал потребителей. Из-за низкого спроса Apple решила снизить объемы производства стартовых устройств на 10 процентов.

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Андрей Ставицкий
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