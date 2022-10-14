Путин отметил роль президента ОАЭ в обмене пленными с Украиной

Путин выразил благодарность президенту ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь в обмене пленными с Украиной. Роль своего арабского коллеги российский лидер отметил на пресс-конференции в Астане.

По его словам, Эмираты готовы к посреднической роли в разрешении конфликта на Украине. «И надо сказать, что президент ОАЭ занимается этим, в том числе вопросами гуманитарного характера — обменами и так далее, и небезуспешно, за что мы ему тоже благодарны», — добавил Путин.

Президент ОАЭ на встрече с российским коллегой в Санкт-Петербурге выразил готовность стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, если это потребуется. Такое желание выражал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также призвал Путина к мирному диалогу.