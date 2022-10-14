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17:23, 14 октября 2022Экономика

На Украине предложили ввести потолок на российскую нефть в 10-20 долларов

Советник Зеленского предложил ограничить цены на российскую нефть 10-20 долларами

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Потолком цены на российскую нефть должен стать уровень в 10-20 долларов за баррель. Такую планку предложил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, потолок цены на нефть должен быть на уровне предельных издержек добычи нефти. «Я бы сказал, что это уровень между 10 и 20 долларами за баррель», — уточнил Устенко.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. При этом, уточнила она, предельная цена пока не определена.

По информации Минфина, падение цен на российскую нефть в сентябре ускорилось. Средняя цена сорта Urals в течение месяца сложилась на уровне 68,25 доллара за баррель, что на 8,7 процента ниже, чем в августе, когда сырье упало в цене на 4,7 процента. А из недавнего отчета Международного энергетического агентства следует, что в сентябре экспорт российской нефти снизился на 230 тысяч баррелей в сутки, до 7,5 миллиона баррелей, а доходы упали на 3,2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда.

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Платон Щукин
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