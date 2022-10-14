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15:31, 14 октября 2022Россия

Путин начал пресс-конференцию в Казахстане

Президент России Путин начал пресс-конференцию в Астане
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: пресс-службы Президента Республики Казахстан

Президент России Владимир Путин начал пресс-конференцию в Астане, сообщает «Интерфакс».

Глава государства прибыл в Астану 13 октября для участия в трех международных мероприятиях. Он уже участвовал в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, а также, помимо заседания Совета глав государств СНГ, планирует посетить и саммит «Россия — Центральная Азия».

В пятницу, 14 октября, в Казахстане прошел саммит глав стран СНГ. Лидеры государств-членов организации — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, за исключением Молдавии и Украины, — впервые с 2020 года собираются на заседание в очном формате в Астане.

Украина ранее приостановила участие в мероприятиях по линии объединения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что тем самым Киев упускает возможности, «которые предоставляют интеграционные процессы».

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Евгения Куликова
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