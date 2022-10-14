В США назвали условие изменения позиции по Украине

NI: США резко изменят позицию по Украине в случае больших потерь среди своих военных

Правительство США может резко изменить свою позицию по Украине в случае, если произойдет прямое участие американской армии в конфликте и большие потери среди военных. Об этом заявил обозреватель Леон Хадар в The National Interest.

«Если участие Вооруженных сил США в боевых действиях произойдет, и начнутся потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс», — считает эксперт.

Он также добавил, что если Запад вступит в непосредственное противостояние с Москвой, то это «разожжет среди американцев страх мировой войны и массированного ядерного удара».

Ранее журналист Джордан Бойд выразил обеспокоенность частыми поездками американских звезд на Украину. Он предположил, что любой возможный инцидент с американскими знаменитостями на Украине будет воспринят США как повод перейти к прямому конфликту с Россией.