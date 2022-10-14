Неизвестный метнул коктейль Молотова в российский военкомат и сбежал

В Удмуртии злоумышленник поджег военкомат бутылкой с зажигательной смесью и сбежал

В Удмуртии произошла попытка поджога местного военкомата с помощью коктейля Молотова. Об это в пятницу, 14 октября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По его данным, злоумышленник воспользовался тем, что в учреждении была открыта форточка, и метнул в нее бутылку с зажигательной смесью, что привело к пожару в кабинете на первом этаже. Несмотря на то что здание охраняли два сотрудника полиции, поджигатель смог сбежать с места преступления. Сторожу удалось потушить пламя.

26 сентября сообщалось, что в Волгоградской области неизвестный поджег вход в военкомат в Урюпинске.