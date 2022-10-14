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18:05, 14 октября 2022Наука и техника

Microsoft случайно показала дизайн Windows 12

Windows Central: Microsoft случайно рассекретила дизайн Windows 12 на презентации

Изображение: Microsoft

Microsoft случайно показала дизайн следующей версии Windows. Об этом сообщает издание Windows Central.

Изображение интерфейса отличной от Windows 11 операционной системы пользователи соцсетей заметили во время презентации Ignite Keynote, на которой были представлены новые компьютеры от Microsoft. Старший редактор Windows Central Зак Боуден отметил, что обычно не обращает внимание на подобные инциденты, но слив дизайна новой версии ОС ему подтвердили источники в компании.

Боуден отметил, что американская корпорация уже начала работу над следующей операционной системой, проект имеет рабочее название Next Valley. «Мне показали предварительные идеи дизайна, которые разрабатывались внутри компании», — заявил журналист, отметив, что рассекреченные изображения совпадают с теми, которые Microsoft случайно показала на мероприятии.

Судя по изображениям, новая ОС будет иметь «плавающую» панель управления, а также расположенные в правой верхней части системные значки и окно поиска посередине. По словам источников, подобный дизайн оптимизирован под сенсорные экраны, хотя в компании намерены оставить Windows удобной для пользователей клавиатуры и мыши. По словам Зака Боудена, выпуск Windows 12 должен состояться в 2024 году.

В конце сентября Microsoft отказалась раскрывать журналистам планы по разработке Windows 12. В СМИ отметили, что новая ОС должна выйти в 2024 году, так как американская компания перешла на трехлетний цикл обновления.

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Андрей Ставицкий
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