Умер актер фильмов «Кабаре» и «Золото Апачей»

Немецкий актер Ральф Вольтер умер в 95 лет

Умер немецкий актер Ральф Вольтер. Об этом сообщает издание Spieigel.

Смерть артиста подтвердила его жена. Она сказала, что Вольтер умер в Мюнхене в возрасте 95 лет. Других подробностей его смерти нет.

Родившийся в Берлине в 1926 году в семье художников, Вольтер учился в Берлинской академии драмы. Затем он играл в таких театрах, как Theatre am Kurfürstendamm и Rheinisches Landestheater Neuss. В 1951 году он начал сниматься в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием — Операция «Святой Януарий», «Кабаре», «Один, два, три», «Змеиное яйцо» и «Золото Апачей», «Презерватив-убийца», «Место преступления» и «Любовь в Германии».

Ранее стало известно, что канадский актер Роберт Кормье, сыгравший в сериалах «Слэшер» и «Хартленд», умер на 34-м году жизни. О смерти артиста сообщила его сестра. Кормье скончался в пятницу, 23 сентября, в больнице, куда он попал с многочисленными травмами после падения.