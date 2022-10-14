Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:48, 14 октября 2022Забота о себе

Врач назвала смертельно опасные бессимптомно протекающие женские болезни

Гинеколог Быкова предупредила, что заболевания шейки матки часто протекают бессимптомно

Фото: Annette Riedl / Globallookpress.com

Многие смертельно опасные гинекологические заболевания, в частности, патологии шейки матки, на ранней стадии никак не проявляются, предупредила акушер-гинеколог высшей категории Светлана Быкова. Основные протекающие бессимптомно женские недуги она назвала изданию «Газета.ру».

По словам врача, рак шейки матки лидирует в списке бессимптомных гинекологических болезней. Проявления в виде кровотечений между менструациями и обильных водянистых выделений появляются исключительно на поздних стадиях болезни. Быкова добавила, что заболевание на ранних стадиях обычно обнаруживают, если женщина обратилась с другой проблемой.

Также часто женщины не подозревают о новообразованиях в области придатков или увеличении размеров матки. Гинеколог отметила, что такие недуги могут проявляться учащенным мочеиспусканием, неприятными ощущениями при половом акте или болезненными менструациями, но на эти симптомы женщины чаще всего не обращают внимания.

Материалы по теме:
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022
«Можете смеяться, но мне страшно» Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
«Можете смеяться, но мне страшно»Половина россиянок не следит за женским здоровьем. Чем это грозит?
Промо
8 апреля 2021

Еще одной распространенной бессимптомной женской проблемой являются кисты яичников, миомы или патологии эндометрия. Также неприятным сюрпризом для пациенток старше 40 лет нередко становятся различные формы опущения органов малого таза, предупредила Быкова.

Ранее акушер-гинеколог София Михеенко объяснила причины потери интереса к сексу у кормящих грудью ребенка матерей. Вырабатываемый у недавно родивших женщин гормон пролактин снижает возбуждение и количество естественной смазки, рассказала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Стрелкова, Подоляку и других военных блогеров проверят на дискредитацию армии
Врач назвала смертельно опасные бессимптомно протекающие женские болезни
Полная девушка примерила одинаковые вещи с 54-летней матерью и восхитила фанатов
В граничащем с Украиной российском регионе решили объявить школьные каникулы
Открыт новый участок российской мегатрассы
Многочасовой крик в самолете довел туриста до истерики и попал на видео
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Появились данные об обстрелах Белгорода ВСУ
Россиянина задержали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье
Американка сделала чехол для телефона из крысы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.