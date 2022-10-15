«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче РПЛ

«Динамо» обыграло «Оренбург» со счетом 3:2 в матче 13-го тура РПЛ

Московское «Динамо» обыграло «Оренбург» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей отличились защитники Сергей Паршивлюк и Роберто Фернандес, а также нападающий Вячеслав Грулев. У «Оренбурга» дубль оформил форвард Владимир Сычевой.

По итогам матча команды поменялись местами в турнирной таблице чемпионата страны. «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмую позицию. «Оренбург» с 18 очками опустился на девятое место.

В следующем туре 22 октября бело-голубые в гостях сыграют с «Локомотивом». «Оренбург» 23 октября примет у себя московский ЦСКА.