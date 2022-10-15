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17:15, 15 октября 2022Спорт

Рублев вышел в четвертый финал турнира ATP в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Хихоне

Фото: Stas Filippov / AP

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в сезоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рублев вышел в финал теннисного турнира серии ATP-250 в испанском Хихоне. В полуфинальном матче он обыграл австрийца Доминика Тима. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 36 минут.

В финале 24-летний Рублев сыграет против победителя матча между американцем Себастьяном Кордой и французом Артуром Риндеркнешем. Решающая встреча пройдет 16 октября в 14:00.

Дарья Коршунова
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