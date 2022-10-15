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11:28, 15 октября 2022Силовые структуры

Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии

«Ъ»: россиян оштрафовали на 85,7 миллиона рублей по статье о дискредитации армии

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

За дискредитацию армии россияне должны государству уже 85,7 миллиона рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные официальной судебной статистики за первые шесть месяцев этого года.

Всего по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2504 человека. Также есть один приговор за фейки об армии (статья 207.3 УК). В июне Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Всего фигурантами по этой статье проходят 87 человек.

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев отметил резкий спад по делам о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК). Но рост почти на четверть зафиксирован по 280-й статье УК («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя»), увеличивается количество приговоров за оправдание терроризма и демонстрацию запрещенной символики.

Эксперты также отмечают, что количество штрафов за несанкционированные митинги значительно меньше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Политолог Константин Калачев считает, что это происходит на фоне массового отъезда лидеров протеста и общего ужесточения законодательства.

Из десяти рассмотренных уголовных дел по распространению фейков о действиях Вооруженных сил России суды не вынесли ни одного оправдательного приговора за все время, заявил в сентябре адвокат Павел Чиков.

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Платон Щукин
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