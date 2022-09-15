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Суды назначили обвинительные приговоры по всем делам о фейках о российской армии

Адвокат Чиков сообщил о десяти обвинительных приговорах о дискредитации ВС РФ за все время

Фото: Shutterstock

Из десяти рассмотренных уголовных дел по распространению фейков о действиях Вооруженных сил России суды не вынесли ни одного оправдательного приговора за все время. Об этом в Telegram сообщил адвокат Павел Чиков.

По его данным, всего за все время с введения закона в марте было заведено 105 уголовных дел. Десять фигурантов, уголовные дела которых дошли до суда, признаны виновными. «Никто не оправдан, ни в одном случае дело не вернулось в прокуратуру, не был вынесен судебный штраф, ни одно не было прекращено по какому-либо основанию», — добавил Чиков.

Адвокат отмечает, что 9 из 10 осужденных — мужчины. Единственная женщина — учительница Ирина Ген из Пензы. Один из осужденных — военный Илья Карпенко, дело которого рассматривал гарнизонный военный суд Петропавловска-Камчатского. Назначенное ему наказание не раскрывалось.

Самый крупный штраф, который назначил суд по делу о дискредитации, — три миллиона рублей. Самое строгое наказание по этой статье получил муниципальный депутат Алексей Горинов в Москве — 7 лет колонии общего режима. Депутат во время заседания неправильно назвал спецоперацию и бездоказательно озвучил число якобы погибших на Украине российских солдат, предложив почтить их память минутой молчания.

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Сейчас в России еще минимум 16 уголовных дел по статье 207.3 УК рассматриваются судами. В начале марта Госдума одобрила законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС России. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях. В нижней палате парламента объяснили, что для предъявления обвинений нужно изначально доказать мотив и умысел человека.

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Элла Саад
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