Московского депутата осудили на семь лет за фейки о российской армии

Суд в Москве приговорил муниципального депутата Горинова к 7 годам за фейки о ВС России

Депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алексея Горинова приговорили к семи годам лишения свободы за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает РИА Новости.

Горинов признан виновным по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

15 марта на заседании депутатов Горинов и глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина, по мнению суда, огласили ложные данные о действиях российской армии. Следователи возбудили уголовное дело.

26 апреля Горинов был задержан и отправлен на 48 часов в изолятор временного содержания на Петровке.

В начале марта Госдума одобрила законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС России. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях. В нижней палате парламента объяснили, что для предъявления обвинений нужно изначально доказать мотив и умысел человека.