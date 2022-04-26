Московского депутата задержали за фейки о российской армии

Депутата Красносельского муниципального округа Москвы задержали за фейки о ВС России

Депутата Красносельского муниципального округа Москвы Алексея Горинова задержали за распространение фейковой информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Тельнова.

По его словам, Горинов был задержан во вторник, 26 апреля, депутата отправляют на 48 часов в изолятор временного содержания (ИВС) на Петровке. «Ходатайство об избрании дальнейшей меры пресечения пока следствием в суд не направлено», — уточнил защитник.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении Горинова и главы муниципального округа Красносельский Елены Котеночкиной по подозрению в распространении ложной информации о действиях российской армии на территории Украины.

В начале марта Госдума одобрила законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС России. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях. В нижней палате парламента объяснили, что для предъявления обвинений нужно изначально доказать мотив и умысел человека.