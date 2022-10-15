Минобороны сообщило об уничтожении 80 военнослужащих ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило, что ВС РФ уничтожили 80 украинских военных в Харьковской области

Стало известно о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Начало событий в новости Стало известно о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Российская армия уничтожила до 80 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

У населенного пункта Берестовое и Двуречное артиллерия и армейская авиация подбили два танка, девять боевых бронемашин, пять автомобилей и склад с боеприпасами. Также сорвана попытка переправы через реку Оскол, предпринятая военнослужащими тактической группы ВСУ.

Помимо этого, артиллерия поразила огневые позиции ВСУ на дальних подступах, чтобы предотвратить атаки на российские позиции.

На Купянском направлении противник не вел наступательных действий.

Ранее 15 октября Минобороны России сообщило, что ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления на николаево-криворожском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка в Херсонской области.