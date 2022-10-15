Стало известно о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило о безуспешном наступлении ВСУ на николаево-криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки наступления на николаево-криворожском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных действий российских войск все атаки были отражены», — заявили в ведомстве.

Минобороны также отчиталось об уничтожении 120 украинских военных, 17 боевых бронированных машин и 8 автомобилей. Кроме того, российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

По данным ведомства, российские войска в ночь с 13 на 14 октября также сорвали подготовку Вооруженных сил Украины к проведению речной операции по высадке десанта близ Запорожской АЭС. Кроме того, в военном ведомстве завили об уничтожении более 160 украинских военнослужащих в трех казармах в районе города Запорожье.