Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 15 октября 2022Россия

Стало известно о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны заявило о безуспешном наступлении ВСУ на николаево-криворожском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки наступления на николаево-криворожском направлении в районе населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка в Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«В результате активных действий российских войск все атаки были отражены», — заявили в ведомстве.

Минобороны также отчиталось об уничтожении 120 украинских военных, 17 боевых бронированных машин и 8 автомобилей. Кроме того, российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

По данным ведомства, российские войска в ночь с 13 на 14 октября также сорвали подготовку Вооруженных сил Украины к проведению речной операции по высадке десанта близ Запорожской АЭС. Кроме того, в военном ведомстве завили об уничтожении более 160 украинских военнослужащих в трех казармах в районе города Запорожье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ
Таксист в Москве принял роды у пассажирки в машине
Александр Емельяненко женился
Описаны сложности при установлении потолка цен на российскую нефть
Военный эксперт рассказал о заказанных Россией у Ирана новых БПЛА Arash-2
Минобороны отчиталось о поражении беспилотников и самолета ВСУ
Жена экс-министра ДНР Стрелкова опубликовала его фото в военной форме
Стало известно о попытках наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Минобороны заявило о провальных попытках ВСУ вести разведку боем в ДНР и ЛНР
Российские войска сорвали попытку ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.