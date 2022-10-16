В результате обстрела ВСУ Донецка повреждено здание администрации

Мэр Донецка Кулемзин: ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено здание городской администрации Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур», — написал он.

По его словам, в здании городской администрации выбиты окна, а три автомобиля, стоявшие возле здания, сгорели. Кулемзин не уточнил, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В представительстве ДНР рассказали, что в течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.