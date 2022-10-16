Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:33, 16 октября 2022Бывший СССР

В результате обстрела ВСУ Донецка повреждено здание администрации

Мэр Донецка Кулемзин: ракета РСЗО HIMARS попала в здание городской администрации

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено здание городской администрации Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание вражеского боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур», — написал он.

По его словам, в здании городской администрации выбиты окна, а три автомобиля, стоявшие возле здания, сгорели. Кулемзин не уточнил, есть ли пострадавшие в результате обстрела.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В представительстве ДНР рассказали, что в течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Гладков отреагировал на теракт на полигоне в Белгородской области
Уайлдер нокаутировал финского боксера в первом раунде
При обстреле администрации Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека
Охваченный огнем отечественный автомобиль на МКАД попал на видео
В результате обстрела ВСУ Донецка повреждено здание администрации
Папа Римский заявил о необходимости реформ международных организаций
Назван способ сохранения еврейских традиций после Великой Отечественной войны
Пас Овечкина помог «Вашингтону» одержать первую победу в сезоне НХЛ
ПВО России побила рекорд по дальности поражения
Украинские войска обстреляли Донецк ракетами HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.