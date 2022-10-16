В Германии призвали использовать системы ПВО для защиты немецких городов

В Германии призвали защищать немецкие города система ПВО после помощи Украине

Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зёдер заявил о необходимости защищать немецкие города системами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM — такими же, какие были переданы Украине. Его слова передает издание Bild am Sonntag.

Зёдер подчеркнул, что стране необходимо защищать не только партнеров, но и свои города. «Мы должны установить ракеты и системы ПВО для [защиты] немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией. Недостаточно просто защитить наших партнеров, мы должны сделать то же самое для нашей собственной страны», — заметил премьер Баварии.

О том, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T, стало известно 11 октября. О передаче Киеву пакета военной помощи в виде зенитных комплексов NASAMS ранее также говорили в США.