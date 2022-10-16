Байден отказался винить доллар в проблемах мировой экономики

Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в мировой экономике

Президент США Джо Байден отказался признавать влияние американского доллара на проблемы в мировой экономике. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

Он заявил, что его не не беспокоит укрепление доллара. «Проблема заключается в недостатке экономического роста и разумной политики в других странах, а не у нас», — указал американский лидер, добавив, что экономика США остается «чертовски сильной».

Ранее журналист CNN Дэвид Голдман заявил, что состояние американской экономики можно сравнить с «походом в уборную», а ухудшение положения — «с нажатием кнопки на смывном бачке».

11 октября главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша раскрыл, что некоторые западные страны испытывают серьезную нагрузку и проблемы из-за укрепления позиций доллара. Это происходит по двум направлениям. Во-первых, крепкий доллар повышает цены на импортные товары, счета за которые часто выставляются в этой валюте, что усиливает инфляционное давление в других странах, сказал эксперт. Кроме того, это также ужесточает финансовые условия, многие корпорации или правительства имеют долларовый долг, и его обслуживание становится более дорогим по мере роста курса.

Ранее экономист Совкомбанка Михаил Васильев рассказал, что Федеральная резервная система (ФРС) США взяла курс на планомерное ужесточение денежно-кредитной политики, что может привести к росту цен на все подряд и, как следствие, вызвать дефолты и банкротства компаний. По его словам, практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах. Из-за этого укрепление американской валюты ведет к подорожанию сырья для всех государств, кроме Соединенных Штатов.